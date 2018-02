Verstärkung für die Feuerwehr

Insgesamt hat die Wehr derzeit laut Pressemitteilung 302 Mitglieder, 31 Männer und Frauen leisten Dienst in der Einsatzabteilung. Ortsbrandmeister Fred Dörries ist froh über drei Quereinsteiger, die nun aktiv mitmachen möchten.

Die Brandschützer mussten laut Dörries im vergangenen Jahr zu 28 Einsätzen ausrücken. Sein Stellvertreter David Kroll ging auf die Einsätze ein und erinnerte dabei auch an einen tödlichen Verkehrsunfall. Kreisbrandmeister Olaf Kapke berichtete über Einsätze im Landkreis Helmstedt. So seien zum Beispiel Feuerwehren zur Unterstützung in die Hochwassergebiete Harz und Wolfenbüttel entsandt worden. Auch ein ICE habe mit Hilfe der Feuerwehren evakuiert werden müssen. Die Fahrgäste hätten aus Dankbarkeit für die Hilfe und die Verpflegung Geld gesammelt und es den Einsatzkräften gespendet. Die Feuerwehr habe das Geld an „Paulinchen – Initiative für brandverletzte Kinder“ weitergereicht.

Die Kinderfeuerwehr Grafhorst starte mit einem soliden Fundament in das neue Jahr. Es seien nun 16 Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren dabei. Zum Ende des Berichtsjahres hätten sieben Kinder in die eigene Jugendfeuerwehr und zwei Kinder in die benachbarte Jugendfeuerwehr wechseln können. Die Jugendfeuerwehr habe nun mit zwölf Mitgliedern wieder ein solides Fundament. Kinderfeuerwehrwartin Wiebke Mommertz und Jugendfeuerwehrwart Sascha Höft dankten für die Unterstützung.

Wahlen standen ebenfalls auf dem Programm. Als stellvertretender Ortsbrandmeister wurde David Kroll wiedergewählt. Zum Oberfeuerwehrmann wurde Sascha Höft befördert. Mit dem Niedersächsischen Feuerwehrehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Dienst wurden Torsten Faber, David Kroll und Reiner Rickel ausgezeichnet. Das Abzeichen des Landesfeuerwehrverbandes für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielt Uwe Westphal. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde das Abzeichen an Torsten und Stefan Brennecke verliehen. Die Ehrennadel der Samtgemeinde für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Sonja Wogatzki, Manfred Eisenbeiß und Swen Krause. Mit dem Traditionsabzeichen der Jugendfeuerwehr wurden Benjamin Rose und Sebastian Würfel ausgezeichnet. Insgesamt 52 Dienste leisteten die Feuerwehrleute. Die Diensteifrigsten waren Pascal Wogatzki, David Kroll, Fred Dörries, Mirko Wogatzki, Benjamin Rose und Sebastian Würfel.