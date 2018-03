Bahrdorfer Osterfeuer am Ostersamstag

Bahrdorf Die Freiwillige Feuerwehr Bahrdorf richtet am Ostersamstag, 31. März, das Osterfeuer aus. Von 19.30 Uhr an wird es auf dem Acker von Eckhard Gifhorn am Windmühlenberg abgebrannt. Dazu sind Einwohner und Gäste eingeladen. Für Essen und Getränke ist wie immer reichlich gesorgt. ...