Kommt die Kastrationspflicht für Katzen in der Gemeinde Lehre?

In der Diskussion ist die Kastrationspflicht für Katzen schon länger: Jetzt soll sie wieder in die Politik gehen. Der Tierschutzverein Lehre hat einen entsprechenden Antrag an die Gemeinde gestellt, der am Donnerstag im Rat besprochen werden soll. Zuletzt hatte der Verwaltungsausschuss eine solche Verordnung im Mai 2015 abgelehnt. Der Tierschutzverein begründet seinen Vorstoß mit der großen Anzahl...