VW-Up stößt mit Lieferwagen zusammen – Frau verletzt

Die Feuerwehr Flechtorf wurde am Dienstag um 10.39 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung nach einem Verkehrsunfall alarmiert. Im Kreuzungsbereich „Zum Schwarzen Kamp“, Immelaagsberg“, „Gebrüder-Grimm-Str.“ kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW- Up und einem Kleintransporter. Die Fahrerin des Lieferwagens wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Flechtorf sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher, schaltete die Fahrzeuge stromlos, verhinderte das Betriebsstoffe in die Kanalisation eintraten und räumte die Einsatzstelle auf. Zu der Schwere der Verletzungen und der Unfallursache kann die Feuerwehr keine Aussage machen. Ein Bericht der Polizei steht noch aus. Neben der Feuerwehr Flechtorf mit 2 Fahrzeugen und 8 Einsatzkräften war noch der Rettungswagen der Rettungswache Wendhausen im Einsatz.

