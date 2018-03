Lehre und Wendhausen: Einbrecher dringen in Keller ein

Zwei vollendete und zwei versuchte Wohnungseinbrüche ereigneten sich zwischen Dienstagabend 20 Uhr und Mittwochabend 19.15 Uhr in Lehre und Wendhausen. In der Berliner Straße in Lehre öffneten Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag 14.30 Uhr gewaltsam die Zugangstür zu einem Mehrfamilienhaus. Laut Polizei begaben sich die Täter in den Kellerbereich und zerstörten das Schloss an einer Kellerparzelle. Ein darin...