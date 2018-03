WGD lädt zur Weintour ins Ahrtal ein

Danndorf . Die Wähler Gemeinschaft Danndorf (WGD) lädt zu einer 3-Tages-Weintour in das Ahrtal ein. Stattfinden wird diese Tour von Freitag, 15. Juni bis Sonntag, 17. Juni. Abfahrt ist am Freitag um 9 Uhr an der Kreuzkirche in Danndorf. Geboten wird den Teilnehmern eine...