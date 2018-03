Marion Bohn wird in Ruhestand verabschiedet

Grafhorst . Pfarrerin Marion Bohn wird am Sonntag in der Elisabethkirche in den Ruhestand verabschiedet. Die Verabschiedung soll im Rahmen des Gottesdienstes um 14 Uhr stattfinden. Ab 16 Uhr lädt die Gemeinde zu einer Kaffeetafel in der Kreuzkirche in Danndorf ein.