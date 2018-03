Stolzes Alter, doch der Nachwuchs fehlt

Die Kolpingfamilie in Velpke ist 125 Jahre alt. Ihren Geburtstag feierte sie am Sonntag mit einem Festgottesdienst in der katholischen Kirche St. Marien. Zu Gast waren neben Pfarrer Peter Herbst, Diakon Thomas Keller und Pastorin Tanja Klettke von der evangelischen Gemeinde in Velpke auch Vertreter...