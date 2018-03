Lehre In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat sich ein Auto auf der BAB 39 überschlagen. Der Fahrer des Volvo-SUV ist im Bereich des Autobahnkreuzes Wolfsburg-Königslutter in Fahrtrichtung Berlin nach Angaben der Feuerwehr Flechtorf auf die Schutzplanke aufgefahren, überschlug sich und kam nach circa dreißig Metern weiter auf einer Grünfläche auf dem Dach zum liegen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

