Ralf Berner bleibt Vorsitzender des SoVD in Papenrode

Zum 2. Vorsitzenden wurde Bernd Doberenz gewählt. Zum Schatzmeister gewählt wurde Klaus Reichelt, zur Schriftführerin Sabine Kalski. Beisitzer sind Günter Beer und Marlis Doberenz, Revisoren Hans-Georg Funke, Ilka Berner und Gudrun Press, Ersatzrevisorin Doris Markgraf.

Geehrt wurden für 25-jährige Mitgliedschaft Joachim Weinhardt, für 10 Jahre Christofero Manduca, Klaus und Renate Reichelt sowie Ute Winkler. Für 10 Jahre Vorstandsarbeit wurde Klaus Reichelt geehrt.

Der Vorsitzende berichtete über die viertägige Busreise nach Bad Hönningen am Rhein im vergangenen Jahr. Trotz des schlechten Wetters seien sehr schöne Ausflüge unternommen worden. So habe man in Andernach den einzigen Kaltwasser-Geysir bestaunt, Am Deutschen Eck konnte man mit der Gondel auf die Festung Ehrenbreitstein fahren.

Auch in diesem Jahr unternimmt der SoVD-Ortsverband Papenrode eine viertägige Reise. Es geht vom 24. bis 27. August nach Cham in den Bayerischen Wald. Auf dem Programm steht unter anderem eine Rundfahrt über Donau, Inn und Ilz.