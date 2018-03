In Lehre sollen am Samstag die Lichter ausgehen

Lehre Als ein Zeichen für mehr Klimaschutz und für einen lebendigen Planeten sollen am Samstag, 24. März, auch in Lehre für eine Stunde die Lichter ausgehen. Die örtliche Basisgruppe Lehre (BL) ruft dazu auf, sich an der weltweiten Aktion „Earth Hour“ des World Wildlife Fund (WWF) zu beteiligen. „Der Stromverzicht sollte ab 20.30 Uhr erfolgen“, teilt der Sprecher der BL, Uwe Otte, mit. Der Klimawandel sei nicht nur ein Thema für die benachbarten Großstädte Braunschweig und Wolfsburg, in denen bereits zur Teilnahme an der „Earth Hour“ aufgerufen worden sei.