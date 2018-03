In Grasleben lodern Flammen

Grasleben Zu einem gemütlichen Nachmittag lädt die Alloheim-Senioren-Residenz Grasleben am heutigen Mittwoch ein: Vor der Residenz, Am Kurhaus 1, lodern die Flammen in den Feuerkörben. Nicht nur Feuer gibt es dort, sondern auch Glühwein und Punsch sowie eine Auswahl an gegrillten Leckereien. Das Osterfeuer...