Klein Twülpstedt Die Preisverleihung des diesjährigen Schweinpreisschießens in Klein Twülpstedt hat jetzt stattgefunden.

Sieger holten sich ihre Preise ab in Klein Twülpstedt

Nach dem Buffet mit etwa 100 Teilnehmern verteilte Schießsportleiter Holger Deutsch Mettwürste an die Tagessieger. Anschließend überreichte er der Gewinnerin Nicole Kath (SV Klein Twülpstedt) mit einem Teiler 12,7 den ersten Preis in Höhe von 300 Euro. Zweiter wurde Dietmar Kath (SV Klein Twülpstedt) mit einem Teiler 14,0, der sich über 200 Euro freuen konnte. Den dritten Platz belegte Manfred Friedenberger (SV Klein Twülpstedt) mit einem Teiler 14,0 dicht gefolgt von Rainer Meyer (SGi Königslutter) mit einem Teiler 15,8. Beide nahmen einen Hinterschinken in Empfang.

Im Anschluss konnte sich jeder Teilnehmer je nach Schießergebnis seinen Fleisch- oder Wurstpreis aussuchen. Bei Freigetränken wurde noch lange gemeinsam gefeiert.