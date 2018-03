Koch: Finanzierung für Radweg ist gesichert

Velpke Der Radweg an der Landesstraße 647 zwischen Velpke und Meinkot kann gebaut werden. Das Wirtschaftsministerium stellt die Finanzmittel bereit.

Auf Anfrage der Helmstedter Landtagsabgeordneten Veronika Koch (CDU) hat das zuständige niedersächsische Wirtschaftsministerium am Mittwoch mitgeteilt, dass das nötige Geld für den seit langem geplanten Radweg zwischen Velpke und Meinkot fließen kann. Die Entscheidung über die Sicherstellung der Finanzmittel sei vom Ministerium positiv beschieden worden, heißt es in einer Mitteilung von Koch. „Ich freue mich sehr über die positive Entscheidung von Verkehrsminister Dr. Bernd Althusmann. Die gegebene Finanzierungszusage des Landes wird also eingehalten. Das Projekt kann nun erfolgreich zum Abschluss gebracht werden“, sagte Veronika Koch.

Mit der ministeriellen Entscheidung werden laut der Mitteilung insgesamt 190 000 Euro für die 1,329 Kilometer lange Strecke bereitgestellt und eine vordringliche Maßnahme aus dem Niedersächsischen Radwegekonzept umgesetzt.