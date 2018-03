Land gewährt Zuschuss für Radweg Velpke – Meinkot

Der SPD-Landtagsabgeordnete Jörn Domeier freue sich sehr über eine Mitteilung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Digitales. „Dieses teilt mit, dass – vorausgesetzt positiver Grunderwerwerbsverhandlungen – der Landesanteil am Radweg in Höhe von 190 000 Euro übernommen wird und der Baubeginn noch in diesem Jahr erfolgt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Die Anstrengungen haben sich gelohnt. Dank geht unter anderem an Herbert Groenke für die Bürgerinitiative Radweg und Mark Kreutzberg – stellvertretend für alle, die sich für den Radweg eingesetzt haben“, teilt Domeier mit.