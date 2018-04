Velpker Osterfeuer ist ein Abenteuer für den Feuerwehr-Nachwuchs

Feuer ist manchmal doch stärker als Wasser und Kälte, etwa in der Nacht vor dem Osterfest, wenn das Feuer das Licht in die Dunkelheit bringen soll. In Velpke wird dieses Ereignis seit Jahrzehnten von der Freiwilligen Feuerwehr zelebriert, ein Osterfeuer auf der Wiese gegenüber dem Feuerwehrgerätehaus. Für die Mädchen und Jungen der Kinder- und der Jugendfeuerwehr sind bereits die Vorbereitungen ein...