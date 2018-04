Coole Seniorinnen hegen olympische Gedanken

„Dabeisein ist alles!“ Mit diesem Gedanken wendete sich Ingrid Betz, Leiterin der Gymnastikgruppe 55 plus im TSV Grasleben, an den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und meldete ihre Damengruppe bei einem Wettbewerb an. Gesucht wurde „die coolste Seniorensportgruppe Deutschlands“. ...