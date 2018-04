Junge Retter vergleichen ihr Können

Auf diese Mädels und Jungs dürfen sich Menschen im Ernstfall getrost verlassen: Mitglieder des Jugendrotkreuzes (JRK) im Landkreis Helmstedt. Am Samstag traten acht Gruppen in der Grundschule Danndorf auf Einladung des Kreisverbandes zum Kreiswettbewerb gegeneinander an. Zumindest für die Großen unter ihnen ging es dabei auch um Fertigkeiten im Rettungsfall. Weil das JRK in Helmstedt nicht ausreichend...