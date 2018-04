DGH in Essehof soll 2019 endlich saniert werden

Das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Essehof muss saniert werden, finanzielle Mittel in Höhe von 180 000 Euro sind dafür in den Haushalt 2019 der Gemeinde Lehre eingestellt worden. Wie der Essehofer Ortsbürgermeister Hans-Joachim Gottschlich (SPD) in der jüngsten...