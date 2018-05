Alkoholisierter Fahrer flieht von Unfallstelle

Wendhausen Ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer ist am späten Mittwochabend nach einem Verkehrsunfall an einem Schnellrestaurant in Wendhausen von der Unfallstelle geflohen. Wenig später ergab ein Alkoholtest des Fahrers

2,9 Promille. Wie die Polizei mitteilt, war er zuvor an dem Drive-in-Schalter des Restaurants mehrfach gegen die Hauswand gefahren und hatte sich danach, von Zeugen beobachtet, von der Unfallstelle entfernt. Der Führerschein des 41-Jährigen wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Schaden von 1250 Euro.