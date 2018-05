Das Lehrsche Wahrzeichen ist nun bekrönt

Noch steht das Baugerüst, die Arbeiten an der Turm- und Dachsanierung der evangelischen Heilig-Kreuz-Kirche in Lehre stehen aber kurz vor dem Abschluss. Mit der Bekrönung am Donnerstag wurde die umfassende Sanierung zumindest schon einmal offiziell für beendet erklärt. ...