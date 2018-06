Grafhorster Rat tagt zu Baugebiet

Grafhorst Um die Zustimmung zum Erschließungsentwurf zum Baugebiet „In den Morgen III“ geht es in der kommenden Ratssitzung der Gemeinde Grafhorst. Termin ist am Montag, 11. Juni, um 18 Uhr im Gemeindezentrum, An der Baueraller 4. Weiterhin geht es um Straßenbenennungen.