Arbeitseinsatz auf Sportanlage

Velpke Der Velpker Sportverein plant am 16. Juni (Samstag) einen Arbeitseinsatz auf dem Sportgelände an der Prügeleiche. Ab 10 Uhr sollen Mitglieder für zwei bis drei Stunden bei der Platz- und Anlagenpflege helfen. Zur besseren Planung wird um Anmeldung in der Geschäftsstelle gebeten.