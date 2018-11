Bewohner zuhause: Einbrecher scheitert in Lehre

Der Einbrecher öffnet die Tür des Wohnzimmerfensters und versuchte so, in das Innere des Hauses zu gelangen. Als er den Hauseigentümer bemerkte, flieht er.

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Windmühlenweg ist es am Samstagabend gegen 19.30 Uhr gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gelang der unbekannte Täter zunächst an die rückwärtige Gebäudeseite.

Einbruch scheitert letztlich

Hier zerstörte er das Wohnzimmerfenster und versuchte in das Innere des Hauses zu gelangen, so die Polizei. Als er bemerkte, dass der Hauseigentümer anwesend ist, ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete unerkannt.

Der Hauseigentümer alarmierte umgehend die Polizei. Wie hoch der angerichtete Schaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeistation in Lehre, Rufnummer (05308) 40699-0.