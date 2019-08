Autos stoßen auf der L 647 auf Höhe Blanken frontal zusammen

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der L 647 auf Höhe Blanken bei Bahrdorf wurden zwei Autofahrer leicht verletzt. Ein 34-Jähriger aus Bahrdorf hatte nach Angaben der Polizei Helmstedt die Vorfahrt eines 60-jährigen Danndorfers missachtet. Auf der historischen Brücke über die Lapau sei es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge gekommen. Die Brücke sei bis auf Weiteres gesperrt, weil die nötige Sicherheit nicht mehr gewährt sei. Der Schaden an der Brücke beträgt nach Polizeiangaben mindestens 6000 Euro, an den beiden älteren Autos entstand jeweils ein Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. ari

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder