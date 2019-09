Ein Penthouse in Papenrode für das liebe Federvieh

Es hat etwas von heiler Welt: Mitten in der Natur tummelt sich eine Hühnerschar, bewacht von einem stolzen Hahn, auf einem großen Stück Wiese in der Nähe von Klein Twülpstedt, eingezäunt, versteht sich. Am Rande der Wiese steht ein Hühnerhaus auf Rädern, ein riesiges Ding ist das, ein Einzelstück....