Kleine Wiederholungstäter lesen in Velpke um die Wette

Das Buch hat doch noch Konjunktur. Zumindest gilt das bei den Kindern, die am Dienstag am Lesewettbewerb der Samtgemeinde Velpke teilgenommen haben. Einige haben so viel Freude daran, dass sie Wiederholungstäter in Sachen Wettbewerb sind. Der findet seit mehr als 30 Jahren statt. Seitdem lesen die...