„Pimp my Grasleben“ – Bürger sammeln am 21. März Müll

Gerade erst ist Sandra Otto mit ihren Katzenfreunden beim Neujahrsempfang der Gemeinde Grasleben für ihr Engagement bei der Betreuung herrenloser Katzen geehrt worden. Schon ist sie bei der Bürgermeisterin mit neuen Ideen zum Wohl der Allgemeinheit vorstellig geworden, wie Veronika Koch, Bürgermeisterin der Gemeinde Grasleben, mitteilt.

So regte sie zum Beispiel an, zu einer offiziellen Müllsammelaktion in Grasleben aufzurufen. Bereits jetzt ist sie selbst auf eigene Faust in den umliegenden Wäldern unterwegs und sammelt Müll und Unrat ein, der achtlos in die Natur geworfen wurde.

Am Samstag, 21. März, ab 9.30 Uhr soll es mit der Aktion „Pimp my Grasleben“ losgehen. Treffpunkt ist am NP-Markt in Grasleben. Hier treffen sich alle, die die Aktion unterstützen wollen, heißt es in der Mitteilung.

Möglichst sollte eigenes Material wie Handschuhe und Sammelbehälter mitgebracht werden, der gesammelte Müll wird vom Betriebshof der Gemeinde Grasleben entsorgt.

Der NP-Markt konnte dafür gewonnen werden, die Aktion mit einem kleinen Imbiss im Anschluss zu unterstützen. Hierfür sagen Bürgermeisterin Veronika Koch und Gemeindedirektor Gero Janze ihren ausdrücklichen Dank. Zur besseren Organisation des Snacks wird um Anmeldung gebeten unter (05357) 992570. red