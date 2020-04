Pflegeheim in Lehre nutzt neue Medien gegen die Einsamkeit

Lehre. Das Altenheim Haus Wartburg in Lehre hat Tablets eingeführt. So können die Bewohner den Kontakt zu ihrer Verwandtschaft halten.

Dank moderner Kommunikationstechnik können nun Bewohner des Alten- und Pflegeheims Haus Wartburg in Lehre trotz Besuchsverbots ihre Angehörigen sehen und sich mit ihnen unterhalten. Das wegen der Corona-Pandemie ausgesprochene Besuchsverbot in Senioren- und Pflegeheimen trifft deren Bewohner besonders hart. Der regelmäßige Kontakt, das direkte Gespräche mit Angehörigen, Freunden oder Bekannten hat große Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Bewohner.

Der bitte um technische Unterstützung kam Björn Jüppner gleich nach

Das Problem rief zunächst Susanne Wybrands, als Alltagsbetreuerin im Haus Wartburg tätig, und Nadine Nobile aus Wendhausen auf den Plan. „Der Bitte, unseren Bewohnern den Kontakt in Bild und Wort über das Internet zu ermöglichen, bin ich sogleich nachgekommen. Doch waren unsere technischen Möglichkeiten bis dato eher beschränkt“, berichtete Haus Wartburg-Leiter Björn Jüppner am Mittwoch in einem Telefongespräch.

Dann trug Susanne Wybrands das Anliegen in die Corona-Hilfsaktion „38165 hält zusammen.“ Unter den Freiwilligen, die in Zeiten der Corona-Krise ihren Mitmenschen helfen wollen, ist eben auch Nadine Nobile engagiert. Sie bot umgehend Unterstützung an. Damit hatte die Bewohner-Angehörigen-Kommunikationshilfe quasi eine strukturelle Basis. Nun fehlte noch das entsprechende technische Equipment. Und da traten dann der Kulturverein Lehre und die Firma OE Service in Akltion und schafften durch das Bereitstellen finanzieller Mittel drei Tablets für das Haus Wartburg an.

Die Aktion ist Teil des Projekts „38165 hält zusammen“

Und nun berät Nadine Nobile telefonisch die Angehörigen der Heimbewohner in technischen Fragen, zum Beispiel beim Download und der Installation notwendiger Software für die bildliche Kommunikation. Der Gegenpol ist im Haus Wartburg Susanne Wybrands, die über die Tablets die Verbindung aufbaut, damit sich Bewohner und Angehörige über den Bildschirm von Angesicht zu Angesicht unterhalten können.

„Diese Gespräche sind unheimlich wichtig. Es ist ein großer Unterschied zum Telefonieren. So können sich die Angehörigen auch selbst vom Wohlbefinden ihrer Liebsten überzeugen“, erklärte Heimleiter Jüppner. An dieser Hilfsaktion wird auch die Bedeutung und Funktionsweise von „38165 hält zusammen“ deutlich: sie bietet einerseits praktische Alltagshilfe und andererseits ermöglicht deren Netzwerkfunktion die Kooperation unterschiedlichster Hilfswilliger.