Bezahlbares Wohnen für Senioren in Flechtorf geplant

Lehre. Dafür bietet die Gemeinde Lehre ein Grundstück in Flechtorf an.

Die Gemeinde Lehre möchte bezahlbaren und zum Teil auch barrierefreien Wohnraum fördern. Deshalb soll ein Grundstück im geplanten Neubaugebiet in Flechtorf genau zu diesem Zweck verkauft werden, das teilt die Gemeinde mit.

Das Grundstück ist Bestandteil der Erweiterung des Baugebietes „An der Schule“ im Norden Flechtorfs. Es ist 4000 bis 5000 Quadratmeter groß und über zwei Erschließungsstraßen erreichbar. Aktuell wird die Fläche als Ackerland genutzt, soll aber zu Bauland werden, so dass in etwa anderthalb Jahren die Umsetzung erfolgen könne.

Die Vergabe des Grundstücks erfolge unter der Prämisse, dass bezahlbarer, zum Teil auch barrierefreier Geschosswohnungsbau speziell für Alleinstehende und ältere Menschen errichtet werde. So müssten mindestens 70 Prozent als mietpreisgebundene Mietwohnungen angeboten werden.

Interessierte Bauherren oder Investoren können sich bis Freitag, 18. September, bewerben. Informationen sind auf der Internetseite der Gemeinde Lehre, www.lehre.de, Bereich Bürgerservice, Rubrik „Grundstücke und Immobilien“, einzusehen. Weitergehende Fragen können im Rathaus Lehre unter (05308) 69948 oder per E-Mail an e.guhl@gemeinde-lehre.de geklärt werden. Die Bewerbungsunterlagen sollten in einem verschlossenen Umschlag an die Gemeinde Lehre, Kasse, Grundstücksvergabe Lehre, Marktstraße 10, 38165 Lehre, gesendet werden.

red