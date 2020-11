Am Freitag schlug Heike Kluge den letzten Nagel in den neuen Dachstuhl des Danndorfer Grundschulanbaus. Damit konnte die Schulleiterin einen weiteren Zwischenschritt der Baumaßnahmen zur Erweiterung und Sanierung der Grundschule für absolviert erklären.

Mit einem im Juni 2018 gefassten Grundsatzbeschluss zur Erweiterung und Sanierung der Schule reagierte der Samtgemeinderat Velpke auf steigende Schülerzahlen sowie eine erhöhte Nachfrage auf das Ganztagsangebot .

Es gab diverse Probleme in der Planungs- und in der Baubeginnphase

Das Großprojekt mit veranschlagten Baukosten in Höhe von 2,85 Millionen Euro hatte sowohl in der Planungs- als auch in der Baubeginnphase mit diversen Problemstellungen zu kämpfen. „Es gab Krankheitsprobleme, dann kam Corona , und vorher musste schon die Planung der Kellerbaumaßnahmen überarbeitet werden. So wurde schnell deutlich, dass die anvisierte Fertigstellung zur Mitte dieses Jahres nicht gehalten werden konnte“, erklärte Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke im Rahmen einer kleinen Richtfestfeier unter den gebotenen coronabedingten Abstands- und Hygienmaßnahmen.

Seit Juni vergangenen Jahres verwandeln Handwerker unterschiedlichster Gewerke die Danndorfer Grundschule in eine großzügige, den heutigen Anforderungen entsprechende Lehreinrichtung. Zunächst wurde die Mensa baulich erweitert und bietet statt bisher 46 nun 80 Schülern Platz.

Im zweigeschossigen Erweiterungsbau entstehen zusätzliche Klassenräume

Wichtigster Bestandteil der Baumaßnahme ist wohl die Schaffung von zwei zusätzlichen Klassenräumen im zweigeschossigen Erweiterungsbau zur Schulstraße hin. „Damit kriegen wir dann alle Schüler unter und können die Danndorfer Grundschule durchgängig zweizügig betreiben“, berichtete Rüdiger Fricke.

Zudem entstehen je ein Musik-, Werk-, PC- und Materialraum und Räumlichkeiten für Förderunterricht. Außerdem wird der Verwaltungstrakt erweitert sowie Toiletten und die Duschen der Turnhalle saniert. Durch die bauliche Erweiterung erhöht sich die Gesamtnutzfläche inklusive der Turnhalle von 1400 auf 2500 Quadratmeter.

„Die Handwerker machen einen super Job.“

Nach dem Richtspruch von Zimmermann Lukas Kausche brachte Schulleiterin Heike Kluge ihre Zufriedenheit zum Ausdruck: „Es hat zwar etwas gedauert, aber nun geht es zügig voran, auch weil die Handwerker einer super Job machen.“ Gemäß der aktuellen Zeitplanung sollen die Bauarbeiten im Mai des kommenden Jahres abgeschlossen sein.