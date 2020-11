Essenrode: Vollsperrung der Ortsdurchfahrt wird ignoriert

Missachtet wurde die angeordnete Vollsperrung der Essenroder Ortsdurchfahrt seit Beginn der dortigen Bauarbeiten. Die Gemeinde Lehre als Beteiligte an der Sanierung der Ortsdurchfahrt hat nun den Landkreis und die Polizei gebeten, intensiver das Verkehrsgeschehen zu kontrollieren.

Die Gemeinde Lehre darf nur den ruhenden, aber nicht den fließenden Verkehr kontrollieren. Und genau dieser ist in Zusammenhang mit den Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt das Problem.

Die ausgeschilderten Umleitungsstrecken werden von Verkehrsteilnehmern ignoriert

Für den überörtlichen Verkehr sind weiträumige Umleitungsstrecken ausgeschildert. Doch diese Ausschilderungen werden immer wieder von Verkehrsteilnehmern ignoriert.

Wie die Gemeinde Lehre und auch der Essenroder Ortsbürgermeister Jens Schubert (Grüne) berichten, werden sogar die Absperrbaken beiseitegeräumt, um in die Ortschaft zu gelangen oder aus ihr herauszukommen. „Für das Ignorieren der Verkehrsregeln und das Wegräumen der Absperrbaken fehlt mir jedes Verständnis“, betonte Gemeindebürgermeister Andreas Busch in einer am Freitag veröffentlichten Videobotschaft.

„Wenn ich Autofahrer auf ihr widriges Verhalten anspreche, reagieren diese meistens genervt und aggressiv“

„Und wenn ich Autofahrer auf ihr widriges Verhalten anspreche, reagieren diese meistens genervt und aggressiv“, erklärte Jens Schubert gestern in einem Telefongespräch. Der Ortsbürgermeister hatte bereits im Juni zu Beginn der Bauarbeiten, die noch bis Ende des Jahres dauern werden, auf die Problemlage hingewiesen und auch Sanktionen für die Missachtung der Verkehrsregeln eingefordert. „Wie erwartet, zeigt sich ein kleiner Teil der Verkehrsteilnehmer nicht einsichtig. Leider bleibt wohl keine Alternative zum Verhängen von Bußgeldern“, stellte Jens Schubert fest.

Polizei: „Wir waren und werden dort weiterhin präsent sein“

Im Übrigen werden nicht nur die Absperrbaken an die Seite geräumt, sondern auch entgegen der Verkehrsregeln land- und forstwirtschaftliche Wirtschaftswege als Ausweichstrecke genutzt, um nach oder aus Essenrode zu gelangen. „Das hat in den letzten Wochen allerdings etwas nachgelassen, zumindest tagsüber sind dort nur noch wenige Fahrzeuge zu beobachten“, berichtete das Essenroder Ortsratsmitglied Mark Czylwik in einem Telefonat mit uns.

Die Polizei, so deren Pressesprecher Sven-Marco Claus, habe das Geschehen in Essenrode im Blick. „Wir haben und werden dort weiterhin präsent sein“, bekräftigte Claus.