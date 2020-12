Gemeinde Velpke zeichnet Ehrenamtliche aus

Auszeichnung für das Ehrenamt in der Gemeinde Velpke: Anja Kottirre, Elke Jäger und Elke Zimmer (vorne von links) sowie Jochen Krüger (hinten Mitte) wurden in diesem Jahr für ihr ehrenamtliches Engagement vom Gemeinderat Velpke, hier vertreten durch Gemeindedirektor Rüdiger Fricke (hinten links) und Bürgermeister Mark Kreutzberg (hinten rechts), ausgezeichnet.

Sie sind selbstlos für andere Menschen aktiv, nehmen sich Zeit, können organisieren und haben immer ein offenes Ohr. So etwa könnte man das Engagement beschreiben, für das die Gemeinde Velpke nun vier Menschen ausgezeichnet hat. Elke Jäger, Elke Zimmer, Anja Kottirre und Jochen Krüger. Die vier sind im Rahmen der letzten Sitzung des Gemeinderates für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden.

Betreuung und Organisation – die Ehrenamtlichen sorgen für Betrieb

Jäger, Zimmer und Krüger engagieren sich seit 1997 in der Seniorenbetreuung. „Sie organisieren unter anderem mehrmals im Jahr Seniorenfahrten und sie richten die Weihnachtsfeiern und das Frauenfrühstück aus“, sagte Velpkes Bürgermeister Mark Kreutzberg in einem Telefonat. Das sei nur ein Teil ihrer Tätigkeiten, die sie zudem über einen langen Zeitraum erbracht hätten.

Anja Kottirre begleitet Menschen aus dem Paul-Wilhelm-Kraul-Seniorenheim in Velpke - ohne in verwandtschaftlicher Verbindung zu den Betreuten zu stehen. „Sie ist wirklich engagiert, holt die Menschen dort auch raus, um sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen“, meinte Bürgermeister Kreutzberg.

Der Gemeinderat hat die Ehrenamtlichen ausgewählt

Die Ehrung für besonders engagierte Menschen findet in Velpke alle zwei Jahre anlässlich des Tages des Ehrenamts (5. Dezember) statt. Jeder kann dafür Vorschläge bei der Verwaltung oder beim Bürgermeister einreichen. Leider sei die Resonanz nicht überwältigend, wie Gemeindedirektor Rüdiger Fricke in einem Gespräch erklärte.

Die Vorschläge für die diesjährige Ehrung stammen demnach von den Fraktionen im Gemeinderat. Bestätigt werden mögliche Kandidaten per Votum im Verwaltungsausschuss. Als Dankeschön gab es eine Urkunde sowie einen Gutschein des Vereins Werbegemeinschaft Samtgemeinde Velpke. Im Jahr 2016 hatte sich der Gemeinderat die Richtlinie zur Ehrung engagierter Bürger gegeben.