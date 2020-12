Lehre. Zum Weihnachtsfest 2020 müssen wir abweichen von Gewohnheiten. Wir haben uns dazu in der Gemeinde Lehre umgehört.

Heiligabend - Auch in Lehre ist Internet ein Ersatz

Die Corona-Pandemie fordert ihren Tribut – strenge Kontaktbeschränkungen minimieren die Möglichkeiten des direkten Miteinanders. Seit Monaten wird intensiv in fast allen gesellschaftlichen Teilbereichen über das Weihnachtsfest in Corona-Zeiten diskutiert und gestritten, die Auswirkungen von Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln werden abgewogen. In den Diskussionen tauchen auch Spekulationen und Katastrophenszenarien auf.

Weihnachten in Lehre - so läuft es ab

Und nun ist Heiligabend da. In manchen Familien wurde das Fest bislang regelrecht zum Großereignis mit Event-Charakter. Doch wie wird das heute aussehen? Dazu haben wir Menschen in der Gemeinde Lehre befragt.

"In diesem Jahr fällt das überfrachtete Weihnachten aus. Alles wird ein paar Nummern kleiner ablaufen", befand der Beienroder Jürgen Kirchmann in einem Telefonat mit uns. Aber muss das Fest deswegen in diesem Jahr zwangsläufig mit negativen Adjektiven belegt werden? "Nein, keinesfalls", meint Frank Hennig aus Wendhausen. "Der Weihnachtsstress wird deutlich niedriger ausfallen. Es wird intensiver werden. Zusammenkünfte im ganz kleinen Familienkreis haben einen anderen Charakter als große Feiern", erläutert Hennig.

Erst mit den Eltern, dann später mit Ehemann und Kindern – auch Beate Kitschke aus Lehre beschränkt die familiären Zusammenkünfte aufs Wesentliche. "Dazu gibt es auch keine Alternative. Trotzdem wird es in schöner Atmosphäre ablaufen", ist sich Beate Kitschke sicher.

Bei ihr erlebten übrigens der handgeschriebene Brief und die Grußkarte eine Renaissance. "Ich habe schon viele Karten und Briefe erhalten sowie selber auch schon Briefe und Karten geschrieben", berichtete Beate Kitschke. Ein handgeschriebener Weihnachtsgruß sei eben viel persönlicher und individueller als eine Textnachricht per Smartphone.

Zusammenrücken über Videotelefonie

Dennoch ist moderne Kommunikationstechnik durchaus ein probates Mittel, um den Kontaktbeschränkungen ein Schnippchen zu schlagen. So ermöglichen internetbasierte Anwendungen wie Skype oder Zoom eine Familienzusammenführung der besonderen Art. "Es ist viel schöner miteinander zu reden, wenn man sich dabei auch sieht. Es ist zwar kein vollwertiger Ersatz für ein persönliches Treffen, kommt dem aber zumindest nahe", urteilte Joschka Bettermann. Der 24-Jährige aus Wendhausen hat in diesem Jahr aber auch schon ein paar Karten geschrieben: "Damit möchte ich ein Gefühl von Nähe vermitteln."

"Die Familie rückt zwangsläufig noch mehr in den Mittelpunkt. Es wird deutlich gemacht, dass Weihnachten der Familie gehört. Das ist für mich die Botschaft, die das Fest 2020 sendet", stellte Jürgen Kirchmann abschließend fest.