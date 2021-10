Ochsengespann und Neubaugebiet

Das Richtfest als kleines Dorffest – groß gefeiert wurde am Freitag der Abschluss der Rohbauarbeiten am neuen Feuerwehrgerätehaus in Groß Brunsrode. Knapp zwei Millionen Euro werden in das neue Domizil der Brandschützer investiert.

„Wir haben lange auf diesen Moment gewartet. Es ist schön und auch wichtig für unsere Arbeit als Feuerwehr, dass das neue Gebäude nun bald fertig ist“, erklärte der Groß Brunsroder Ortsbrandmeister Holger Schlenzig, nachdem er den letzten Nagel in die Dachkonstruktion geschlagen hatte.

Rohbauphase verläuft ohne Verzögerungen – trotz Baustoffmangel

Zuvor hatte Wolfgang Saler als Chef des ausführenden Bauunternehmens Bürke-Bau aus Rautheim kurz und knackig den Richtspruch vorgetragen, und dem Gebäude quasi den weltlichen Segen erteilt. Dass derzeit bei aktueller ein wenig Beistand nicht schaden kann, machte Reinhard Bauch deutlich. „Selbst für gewöhnlichste Dinge wie einfache Stromkabel oder Kunststoffrohre im Sanitärbereich gibt es teils mehrmonatige Lieferzeiten“, berichtete der Mitarbeiter der kommunalen Bauverwaltung.

Doch in der Rohbauphase sei es ohne größere Verzögerungen vorangegangen. So konnte sich die örtliche Bevölkerung am Freitagnachmittag einen Eindruck zu den neuen Räumlichkeiten verschaffen. Die Gebäudestruktur wirkt weiträumig und klar strukturiert. Auf 400 Quadratmetern Nutzfläche sind in einer Fahrzeughalle zwei Einstellplätze, eine kleinere Garage, jeweils separate Umkleide- und Sanitärräume für die Frauen und Männer der Einsatzabteilung, ein Gruppenraum, eine Küche sowie Lager-, Trocken- und Büroräumlichkeiten entstanden.

Ortsbürgermeisterin Kerstin Jäger (CDU) bezeichnete den neuen Gebäudekomplex als „sinnvoll und zukunftsträchtig“. „Sowohl für die Einsatzabteilung als auch für die Jugend- und Kinderfeuerwehr wird es nun endlich genug Platz geben“, stellte Jäger fest.

Gemeindebrandmeister Simon Rebel, der als vormaliger Groß Brunsroder Ortsbrandmeister entscheidend an der Planung des neuen Gebäudes mitgewirkt hatte, wies in Bezug auf Grundflächen und Höhen der unterschiedlichen Räumlichkeiten auf entsprechende DIN-Normen und Richtlinien der Feuerwehr-Unfallkasse (FUK) hin. „Wir haben uns exakt an die geforderten Maße gehalten“, stellte Rebel klar. Allerdings habe die Wehr auf einen eigentlich als sinnvoll erachteten eigenen Raum für die Jugendfeuerwehr aus Kostengründen verzichtet.

Kosten liegen vermutlich „leicht über der Planung“

Zu den Kosten teilte Julian Sprenger aus dem Presseteam der Gemeindeverwaltung unserer Zeitung mit, dass diese derzeit wegen der aktuellen Preissteigerungen „leicht über der Planung“ liegen würden. „Es sind aber noch nicht alle Gewerke ausgeschrieben. Wir hoffen, dass wir die Steigerung quasi noch ausgleichen können“, betonte Sprenger.

Und dann wurde auf der zwischen der Gaststätte „Zum Krug“ und dem Gerätehaus abgesperrten Dorfstraße bei Kaltgetränken und Speisen vom neuen Krug-Wirt Harry Reithmann, mit Hüpfburg und Wasserspielen für die Kinder gefeiert. „Und genau deshalb sollte das neue Gerätehaus auch wie das alte im historischen Ortskern stehen. Denn in dieser Umgebung ist es viel angenehmer und förderlicher für die Dorfgemeinschaft, sich zu treffen und gemeinsam zu feiern“, stellte Ortsbürgermeisterin Jäger fest.