In Essenrode, Flechtorf und Lehre wird neu gebaut

In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Rat der Gemeinde Lehre am Donnerstag in der Börnekenhalle eine Erhöhung der Vergnügungssteuer beschlossen und nun endgültig die bauliche Erweiterung der Grundschule in Lehre formal-rechtlich auf den Weg gebracht.

Eine breite Mehrheit, bestehend aus der CDU/FDP-Gruppe, den Fraktionen von SPD und UWG sowie Gemeindebürgermeister Andreas Busch, sprach sich für die Erweiterung der Grundschule in Lehre aus.

Schulden der Gemeinde Lehre werden durch Neubau steigen

Die aktuell kalkulierten Kosten von knapp zwei Millionen Euro für vier neue Klassenräume, Räumlichkeiten für Ganztags- und Förderangebote seien, so die Befürworter des Anbaus in Lehre, gut angelegtes Geld. „Wir sind uns schon im klaren, dass dadurch unsere Schulden wieder steigen, doch dies ist die beste aller möglichen Varianten, die wir betrachtet haben“, befand Gemeindebürgermeister Busch.

Die Grünen-Fraktion im Gemeinderat hingegen bezweifelt nach wie vor, dass ein Anbau in Lehre die sinnvollste und effektivste Lösung ist. „Wir meinen, dass die Reaktivierung der ehemaligen Grundschule in Wendhausen eine nachhaltigere und insbesondere wirtschaftlichere Lösung der Grundschul-Raumproblematik wäre“, erklärte Bernhard Rosilius (Grüne). Mit einem Antrag, die beiden Varianten nochmals exakt durchzurechnen und dann zu entscheiden, scheiterten die Grünen letztlich.

Grüne befürchten Überforderung des Haushalts

Die Grünen und auch das parteilose Ratsmitglied Uwe Leinert befürchten angesichts geplanter und notwendiger Millionen-Investitionen in Großprojekte wie die Sporthalle in Flechtorf, eine neue Kindertagesstätte in Essenrode, ein neues Feuerwehr-Gerätehaus in Lehre und hoher Kosten für Sanierung oder Neubau der Dorfgemeinschaftsanlage samt Turnhalle in Beienrode einen Schuldenaufbau, der den kommunalen überfordert.

Als richtig und wichtig, wegweisend und zukunftsorientiert bezeichnete hingegen CDU-Ratsmitglied Alexander Börger die Millionen-Investitionen samt Schuldenaufbau. „Wir investieren in Vermögenswerte. Das ist gut so in einer wachsenden Gemeinde, die attraktiv bleiben will und soll“, stellte Börger fest.

SPD und UWG sehen die Erweiterung der Grundschule in Lehre als Stärkung des Bildungsstandortes und als weiteren Schritt auf dem Weg zum angestrebten Bildungscampus Lehre – bestehend aus direkt benachbarter Grund- und Oberschule sowie zwei Kindertagesstätten.

Vergnügungssteuer soll auf 16 Prozent der Spielautomaten-Ergebnisse steigen

Weniger ausschweifend als zuvor wurde dann über die Erhöhung der Vergnügungssteuer diskutiert. Die Grünen forderten gemeinsam mit der Verwaltung eine Erhöhung von 12 auf 15 Prozent des Einspielergebnisses, und die UWG wollte auf 18 Prozent erhöhen. Eine breite Mehrheit fand dann der von CDU und SPD getragene Vorschlag, ab Anfang des kommenden Jahres 16 Prozent der Spielautomaten-Ergebnisse einzufordern. Bei aktuellen Jahreseinnahmen von etwa 600.000 Euro könnten durch die Erhöhung der Vergnügungssteuer jährliche Mehreinnahmen von mindestens 150.000 Euro generiert werden.