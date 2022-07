Lehre Flüchtlingshilfeverein "Willkommen in Lehre" (WiL) bietet seit Anfang Mai 2022 in Kooperation mit der Ländlichen Erwachsenenbildung einen Deutsch-Kurs für Ukraine-Geflüchtete an; Kursleiter Bruno Ryske (hinten von rechts), WiL-Vorsitzender Norbert Winkler, die WiL-Sprachkursorganisatorinnen Antonia Gökesme und Ulrike Kehl-Schrage sowie Stefanie Bleyer von der Ländlichen Erwachsenenbildung.