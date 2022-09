Neuer Mannschaftswagen für Flechtorf

Schlüsselübergabe für das neue Feuerwehrfahrzeug in Flechtorf.

Stolze 27 Jahre lang hatte der Mannschaftstransportwagen (MTW) der Ortsfeuerwehr Flechtorf seinen Dienst verrichtet. Doch nach 150.000 Kilometern wurde es Zeit für ein neues Fahrzeug. Dies wurde nun von den Brandschützern in Dienst genommen.

„Die ersten Planungen und Sondierungsgespräche dazu hatten bereits im Januar 2018 begonnen“, berichtet Ortsbrandmeister Ralf Sprang. Aufgrund von Lieferzeiten und weiteren Schwierigkeiten wie einer erfolglosen Ausschreibung habe sich der Ablauf verzögert. Der MTW wurde nun in Kooperation mit der Samtgemeinde Heeseberg beschafft, die ein nahezu baugleiches Fahrzeug erhält. Nach der Auslieferung am 10. Dezember 2021 wurde der Ford Transit 350 mit der feuerwehrtechnischen Ausstattung beladen, auf die Belange der Ortsfeuerwehr angepasst, und die Ausbildung an dem 6,05 Meter langen Fahrzeug konnte beginnen.

„Die Feuerwehr fährt viele Einsätze und braucht die nötige Ausstattung“, sagt Ortsbürgermeisterin Edelgard Hahn. Die Kosten für das mit acht Sitzplätzen ausgestattete Fahrzeug sollen sich auf zirka 75.000 Euro belaufen. „Die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr muss wertgeschätzt sowie die Kameradinnen und Kameraden mit ordentlichem Arbeitsmaterial ausgestattet werden“, berichtet Bürgermeister Andreas Busch.

Der stellvertretende Gemeindebrandmeister Maik Goerke nahm das Fahrzeug entsprechend der Regularien vom Bürgermeister entgegen und reichte den Schlüssel an die Ortsfeuerwehr weiter.

