MTV bietet neuen Tanzkursus an

Schöningen Der MTV Schöningen – Tanzen Rot-Gold – bietet einen neuen Grundkursus an. Anfänger können Discofox, Tango, Rumba und Salsa lernen. Trainer ist Lajos Nagy. Der Tanzkursus findet an 16 Terminen – jeweils für eine Stunde – statt. Los geht es am Samstag, 13. Januar,...