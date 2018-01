Kartenverkauf für den MTV-Ball

Schöningen Der MTV Schöningen feiert seinen Ball am Sonnabend, 27. Januar, ab 19 Uhr im Palas des Schöninger Schlosses. Der Kartenvorverkauf findet am heutigen Donnerstag, 18. Januar, in der Zeit von 17 bis 19 Uhr im Vereinsheim Ecke Marienstraße/Salinenweg statt.