Neue Technik für die Clus-Kirche

Am Sonntag wurde dem Spender während eines Gottesdienstes für die Unterstützung gedankt. Das teilte die Kirchengemeinde jetzt mit.

Die Eckensberger-Stiftung aus Braunschweig übernahm demnach mit 9315 Euro den größten Teil der Kosten. Mit dem Geld wurden ein digitales Mischpult, neue Lautsprecher und eine neue Verkabelung angeschafft.

Pfarrer Olaf Brettin dankte dem Vertreter der Eckensberger-Stiftung, Wolfgang M. Müller, im Namen des Kirchenvorstands und der gesamten Gemeinde. „Ich bin sehr dankbar für unser aktives Gemeindeleben, zu dessen Gelingen viele Ehrenamtliche beitragen. Erneuerungen sind immer wieder notwendig, jedoch bei rückläufigen Kirchensteuer-Zuweisungen schwer zu realisieren. Dass uns die Eckensberger-Stiftung bei diesem Projekt so großzügig unterstützt hat, ist uns eine sehr große Hilfe“, sagte der Pfarrer.

In den vergangenen Jahren habe die Stiftung bereits den Kauf einer Druckmaschine und einer Gemeindehausküche gefördert. Weitere Unterstützung habe die Clus-Kirche nun von der Praxisklasse der Eichendorffschule Schöningen. Unter Anleitung der Lehrer Matthias Klages und Peter Wendland fertigten Schüler ein Bühnenpodest für den Altarraum. Der Einbau der neuen Technik und die aufwendige Verkabelung wurden in vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit von den Technikern und Musikern der Clus-Gemeinde erledigt, freuen sich die Verantwortlichen.

In Sonntagmorgen- und Abend-Gottesdiensten, bei Hochzeiten oder anderen Veranstaltungen sei eine zuverlässige Tontechnik notwendig und werde vielfältig genutzt. Die moderne christliche Rock-Pop-Musik sei ein Aushängeschild der Clus-Kirche, brauche aber entsprechende Infrastruktur. Auch an Kanzel, Altar, Lesepult und Taufstein befinden sich Mikrofone, die das Gesprochene im Kirchraum verstärken und in den schalldichten Eltern-Kind-Raum der Empore übertragen. „Dies ermöglicht Eltern mit Kindern die entspannte Teilnahme am Gottesdienst“, teilt die Kirchengemeinde mit.