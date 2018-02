VfL Büddenstedt spricht Führungsriege Vertrauen aus

Der Verein habe an Turnieren, Wettkämpfen und Punktspielen teilgenommen. Alle Sparten festigten Team- und Mannschaftsgeist mit geselligen Veranstaltungen. Kassierer Bernhard Nebel musste zwar über ein leichtes Ergebnis-Minus informieren, dennoch sei die Kassenlage gesund. Die Vereins- und Abteilungsbeiträge bleiben im siebten Jahr in Folge stabil, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt.

Die größte Herausforderung, nämlich einen Nachfolger für den 1. Vorsitzenden zu finden, sei leider nicht gelungen. Jürgen Schlüter hat sich daher bereiterklärt, eine weitere Amtsperiode zur Verfügung zu stehen. Seine Wahl zum neuen Vorsitzenden erfolgte einstimmig. In weiteren Neu- oder Wiederwahlen wurden Bernd Dieter Lausch (stellvertretender Vorsitzender), Bernhard Nebel (Hauptkassierer) und Heike Zogbaum (Schriftführerin) in ihren Ämtern bestätigt. Auch alle Abteilungs- und Übungsleiter sind bestätigt worden.

Für 40-jährige Mitgliedschaft im VfL wurden Ina Rippel, Ilse Köllner, Rosemarie Ohde und Ursula Sack geehrt.

Vorsitzender Schlüter wünschte allen Aktiven ein sportlich erfolgreiches und unfallfreies Jahr 2018. Für die geselligen Veranstaltungen wie zum Beispiel die traditionelle Braunkohlwanderung und im Sommer das VfL-Familienfest mit Boccia-Turnier wünscht er sich zahlreiche Teilnehmer.