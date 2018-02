Einbrecher stehlen Uhren und Münzen

Schöningen Erst am späten Sonntagabend entdeckte ein 70 Jahre alter Schöninger, dass unbekannte Täter am Wochenende in seine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Windmühlenweg eingestiegen waren. Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die Täter Münzen und mehrere Uhren. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus. Den Ermittlungen zufolge wurde der Balkon der Wohnung erklommen und ein Fenster brachial aufgebrochen. Die Tat geschah zwischen Samstagmittag bis Sonntagabend, 21.50 Uhr. Zeugen des Vorfalls wenden sich an die Polizei Schöningen unter Telefon (0 53 52) 95 10 50.

