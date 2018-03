Reiner Lillie verteidigt mit Silber und Bronze die Ehre der hiesigen Zunft

Im Badezentrum Negenborn fand die 24. Norddeutsche Meisterschaft im Schwimmen, Tauchen und Retten statt. 80 Bademeister, Fachangestellte für das Bäderwesen und deren Nachwuchskräfte waren gekommen, um sich in Schöningen zu messen. In 31 Wettkämpfen, allein oder in...