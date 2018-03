Farbe verschmilzt mit dem Raum

Schöningen Die Ausstellung „Licht_Bild“ der Künstler Andreas Schmid und Elisabeth Sonneck wird am Sonntag, 25. März, um 11 Uhr in den Galerieräumen Am Brauhof 12 in Schöningen eröffnet. Die Gemeinschaftsarbeiten untersuchen Verschränkungen zwischen Licht und Farbe im Raum, wie es in der Ankündigung des...