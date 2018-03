Eier für die Kinder

Büddenstedt Der Geflügelzuchtverein Neu Büddenstedt spendete auch in diesem Jahr dem Glückauf- und dem Sonnenschein-Kindergarten in Büddenstedt und Offleben zu Ostern Eier. Es waren ausgeblasene Eier, die bemalt werden können, die dann an einen Osterbaum angehängt werden. Weiterhin brachten der Vorsitzende...