Ostern brennen die Kerzen nieder

Schöningen Mit einer „Nacht der verlöschenden Lichter“ beginnen die Passions- und Ostergottesdienste in der Kirchengemeinde St. Vincenz und St. Lorenz in Schöningen. In diesem szenischen Gottesdienst am Gründonnerstag um 18 Uhr in der St.-Lorenz-Kirche kommen zehn Sprecher als Jünger zu Jesu letztem Mahl...