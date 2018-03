Osterfeuer wird mitten in Schöningen angezündet

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Schöningen richtet am Ostersamstag, 31. März, das Osterfeuer aus. Von 17 bis 22 Uhr bietet die Ortsfeuerwehr kalte und warme Getränke sowie deftigen Speisen vom Grill an. Bürgermeister Henry Bäsecke entzündet das Feuer gegen 17.30 Uhr auf der an den...