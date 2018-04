Hardy Crueger liest heute im Villa-Café

Schöningen Absoluten Nervenkitzel versprechen die „Okergeschichten“, mit denen Autor Hardy Crueger am heutigen Donnerstag, 5. April, das Publikum in Schöningen in seinen Bann ziehen will. Die fünfte Lesung des Kulturtreffs beginnt im Villa-Café des Awo-Hauses am Elm, Schützenbahn 5, um 17 Uhr. ...