„Ideen machen Schule“: Schöninger Realschüler gewinnen Preis

Der Technik-Kursus des 10. Schuljahrganges hat einen Markstand für Schulfeste gebaut, der komplett ohne Schrauben auskommt und in zwei MInuten aufzubauen ist.

PSD-Bank-Vorstand Carsten Graf (hinten Mitte) überreichte den Schöninger Realschülern am Dienstag den symbolischen Preisgeld-Scheck über 1200 Euro.

Schöningen Im Profil-Fach Technik wurde ein Verkaufsstand entwickelt, der sich ohne Werkzeug in zwei Minuten aufbauen lässt.

Das Tüfteln hat sich gelohnt: Mit einem Geldpreis in Höhe von 1200 Euro hat die PSD Bank Braunschweig eine pfiffig-praktische Projekt-Idee der Realschule Schöningen ausgezeichnet. Acht Schüler des 10. Jahrgangs haben im Profil-Fach Technik mit ihrem Fachlehrer Jan Löper zwei massive Verkaufsstände aus Holz entwickelt, die sich binnen zwei Minuten ohne Werkzeug auf- und abbauen lassen.

Der Clou: „Die rustikalen und stabilen Marktstände bestehen aus nur wenigen Teilen und kommen ganz und gar ohne Schraubverbindungen aus“, erläutert Fachlehrer Löper.

Mit dem patentverdächtigen Projekt hatte sich die Schöninger Realschule im vergangenen Jahr beim Wettbewerb „Ideen machen Schule“ der PSD Bank Braunschweig beworben, die Jury überzeugt – und einen 1. Preis abgeräumt. Das ihr Konzept auch in der Realität funktioniert, demonstrierten die acht Realschüler dem Vorstandssprecher der Bank, Carsten Graf, am Dienstagmorgen in der Pausenhalle: Rubbeldiekatz setzten Tymon Hecht, John-J. Schulze, Rene Antesberger, Leon Mende Michel Neumann, Justin Moser und Max Bunde den eigenhändig konstruierten Verkaufsstand samt Regendach zusammen.

Bank-Chef Graf war beeindruckt: „Genau solche Projekte wollen wir mit unserem Wettbewerb fördern: Sie steigern die Persönlichkeitskompetenz der Beteiligten, die Teamfähigkeit und sind vor allem nachhaltig.“ Einen symbolischen Scheck über das Preisgeld überreichte Graf den Schülersprecherinnen Michelle Niemann und Lara-Sophie Jentsch. Besonders freute den Vorstandssprecher, dass er die Realschule inzwischen bereits zum siebten Mal auszeichnen konnte. „Ich bin schon gespannt, mit welchem Projekt sie sich an unserem diesjährigen Wettbewerb, für den wir insgesamt ein Preisgeld in Höhe von 50 000 Euro für Projekte ausgelobt haben, beteiligen werden.“

Schulleiter Ulrich Marquard und Fachlehrer Jan Löper ließen keinen Zweifel daran, dass die Realschule sich auch an der aktuellen Runde des Ideen-Wettbewerbs beteiligen werde. „Ich bin der PSD-Bank sehr dankbar, dass sie mit diesem Wettbewerb Projekte ermöglicht, für die an Schulen eigentlich kein Geld vorhanden ist“, betonte Marquard. An welcher Idee genau die Schule arbeitet, verriet er jedoch noch nicht.

Bewerbungen zur aktuellen Runde des Wettbewerbs „Ideen machen Schule“ sind noch bis zum 30. April möglich. 10 000 Euro des Gesamtpreisgeldes von 50 000 Euro sind diesmal für innovative Konzepte im Umgang mit digitalen Medien reserviert. Infos unter: www.psd-braunschweig.de/ideen